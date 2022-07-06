Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen 3 yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.

Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Üçkuyu Mahallesi'nde, anneleri ölen 3 yavru leylek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, direkteki yuvada bulunan yavru leylekleri, enerji kesildikten sonra indirdi. Yavru leylekler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-07-06 09:55:27



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