Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş şeker ve çikolata ele geçirildi

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Şanlıurfa’da zabıta ekiplerince bayram öncesi market ve bakkallara yönelik yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş şeker, çikolata ve hurma ele geçirildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram öncesi pastane, kuruyemiş ve şekerleme satan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı işletmelere giden ekipler, imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimini sağladı. İşletmelerin, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli kurallara uyması gerektiğini belirten ekipler, yapılan denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş şeker, çikolata ve hurma ele geçirdi. Tarihi geçmiş 200 kilogram bayram çikolatası, 80 kilogram hurma ve 32 paket ikramlık çikolata, tutulan tutanağın ardından imha edilmek üzere toplandı. Tarihi geçmiş gıda ürünlerini vatandaşların sağlığını hiçe sayarak satışa sunan işyerleri hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gördükleri olumsuzları belediyenin iletişim merkezi aracılığıyla iletebilecekleri bildirildi.

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