Belediye personellerine hayat kurtaracak eğitimler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm merkezlerdeki eğitmen ve zabıta personeline yönelik madde bağımlılığı, intihar ve intihar önleme konularında eğitim semineri verildi.

Uyuşturucu madde ile mücadelede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik uzmanlar tarafından madde bağımlılığı, intihar ve intihar önleme konularında seminer düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde düzenlenen eğitim seminerinde İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Uyuma” uygulaması da tanıtıldı.

Konularında uzman ekipler, madde bağımlılığı, madde bağımlılığından korunma ve satışının önlenmesi, intihar ve intihar sebepleri ile intiharı önleme konularında katılımcılara bilgi verdi.

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