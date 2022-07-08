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Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

DHA

Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da Muhittin Bedlek (44), yolda yürürken tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesi´nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Muhittin Bedlek ile sokakta karşılaştığı kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bu kişi, yanındaki tabancayı çekip Bedlek´e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Bedlek, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhittin Bedlek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Muhittin Bedlek´in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-07-08 11:20:16

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