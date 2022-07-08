Hobi bahçelerinin yeni sahipleri kura ile belirlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 20 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Hobi Bahçelerinin yeni sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Hobi Bahçesi açılış töreninin ardından vatandaşlardan gelen talepleri kırmayarak sürenin uzatılması talimatını vermiş ardından başvuruda bulunamayan vatandaşlara 3 günlük ek süre verilmişti.

Ek sürenin de sona ermesiyle birlikte başvuruda bulunan ve Hobi bahçesinin yeni sahipleri olacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Konferans Salonunda kura çekim töreni için bir araya geldi. Törende kürelere konulan içerisinde talihlilerin isimlerinin yazdığı kutucuklar katılımcıların huzurunda çekilerek hobi bahçelerinin yeni sahipleri belirlendi.

65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları için yapılan kura çekilişinde hobi bahçelerinin açılış töreninde belirlenen ve hakları saklı kalan engelli bireyler için yeni bir kura çekimi yapılmadı.

“Hobi bahçelerimizin yeni sahipleri yeşil ile iç içe olacak”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, kura çekilişinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu kurdan çıkacak sonuçların şehrimize ve hobi bahçelerinin yeni sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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