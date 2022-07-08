Şanlıurfa'da bıçakçılarda son gün yoğunluğu

Şanlıurfalı bıçakçılar, Kurban Bayramı'na bir gün kala vatandaşların ve kasapların taleplerini karşılayabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Haşimiye bölgesindeki bıçakçılar çarşısında faaliyet gösteren bıçak ustaları, bayrama hazırlık yapan vatandaşların ve kasapların kurbanda kullanacağı satır, bıçak gibi aletleri bileyerek keskinleştirip, onarıyor. Yoğunluğun yaşandığı çarşıda ustalar, bayrama bir gün kala yoğun mesaiyle vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirmek için çaba harcıyor.

Bıçak almak için çarşıya gelen kasap İbrahim Bilaris, “Güzel bıçaklar var. Sağlam bıçaklar var, geldik bıçak alacağız. 100 liraya var, 80 liraya var, 70 liraya var. Herkes bütçesine göre alıyor. Kurban Bayramı’nda kasaba güzel bıçak lazım. Ben de kasap olduğum için geldim, güzel bıçak alacağım” dedi.

Yaklaşık 40 yıldır bıçakçı ustası olan babasına Kurban Bayramı dolayısıyla yardıma geldiğini belirten Mehmet Pak, “Babama yardımcı olmak için geldim. Bu yoğunluğun bir hafta on gün öncesinden başlaması gerekiyordu. Yine de iş yoğunluğu iyidir. İnsanlar biraz fiyatları eleştiriyorlar. Geçen yıl bıçaklar 3 liraya bileniyordu, bu yıl 5 liraya bileniyor” ifadelerini kullandı.

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