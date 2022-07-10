Belediye ekipleri bayramda yoğun mesai yapıyor

Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların temiz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için iş planı ve birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkaran Eyyübiye Belediyesi, bayramın ilk günü yaptığı çalışmalarla vatandaşların beğenisini topladı.

Bayram öncesi camiler ve kurban kesim yerlerinde detaylı temizlik çalışması başlatan Eyyübiye Belediyesi ekipleri, bayram namazından itibaren görevinin başında oldu.

Namaz çıkışı vatandaşlara kurban poşeti dağıtan ekipler, kesimlerin başlamasından itibaren de kesim yerlerinde tam kapasite görev aldı. Kurban atıklarını kesimin hemen ardından çöp araçlarına yükleyen temizlik personeli, kesim yerlerini ve kurban kanı bulunan sokakları deterjanlı su ile yıkadı.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan 380 kişinin görev aldığı planlama çerçevesinde, kurban satış ve kesim yerleri bir an boş bırakılmadı.

Bayram süresince kurban satış ve kesim yerlerinde görev alan zabıta personeli de aynı zamanda yanıcı patlayıcı madde satışına ve ruhsatsız kasaplık faaliyetlerine karşı denetimlerine devam edecek.

Bayramın ikinci gününde de tam kadro görev başında olan ekiplerin yarısının ise bayramın üçüncü ve dördüncü günü izinli olacağı belirtildi.

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