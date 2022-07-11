Şanlıurfa'da zabıta fırınlarda gramaj denetimi yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlara yönelik yaptığı denetimde gramajı eksik 98 adet ekmeğe el koydu. Eksik gramajlı ekmek satan 4 fırın işletmecisi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bayramda da denetimlerini sürdürdü. Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ile Karaköprü ilçelerindeki bazı fırınlarda ekmek gramajlarının düşük olduğuna yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından harekete geçen ekipler, fırınları mercek altına altına aldı.

Ekipler, Yenişehir ile Karaköprü bölgelerindeki fırınlarda gramaj denetimi yaptı. Denetim yaptığı 16 fırında ekmekleri tek tek tartan zabıta ekipleri, 4 fırında bazı ekmeklerin gramajlarının eksik olduğunu belirledi. 98 adet eksik gramajlı ekmeğe el koyan zabıta, 4 fırıncı hakkında da idari yaptırım tutanağı tanzim etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının fırınlara yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.