Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim (2)

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Abonelerin dikkatine;'Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede Fatma Yiğit'in, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i tabanca ile öldürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa ŞANLIURFA, (DHA)-

2022-07-11 21:14:24



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