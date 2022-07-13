Silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Ömer Basmacı, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran´da Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde kuyumculuk yapan aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi olan Ömer Basmacı aracıyla evine dönerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep´te özel bir hastaneye kaldırılan Basmacı, bu sabah tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Basmacı'nın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-13 14:50:28



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