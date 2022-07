10 yıldır anız yakmadan ürün ekiyor Çiftçi Çetiner: ‘’Anız yakan geleceğimizi yakıyor’’

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 7 yaşından bu yana babasıyla çiftçilik yapan Kafur Çetiner (24) anız yakarak ürün eken çiftçilere inat 10 yıldır ekip biçtiği tarlasında anız yakmadan ürünleri ekerek örnek davranış sergiliyor.

Genç çiftçi Kafur Çetiner, Tarım Teknolojileri Öğretmeni ve Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin ile birlikte anız yakmadan ektiği ikinci ürün olan mısırı, tarlada inceledi. Çetiner ‘Anız yakmadan ürünlerin ekilebileceğine ve böyleyle daha yüksek rekolte elde edildiğine’ dikkat çekerek, ‘ekonomik yönden daha avantajlı olduğunu’ belitti.

Genç Çiftçi Kafur Çetiner yaptığı açıklamada, ''Yedi yaşımdandır ailemle birlikte, babama yardım ederek. On yıldır tarlalarımızda ekin hasadı sonrasında ikinci ürün olarak mısır ekiyoruz. Bu on yıl içerisinde mısır ekimi yaparken, bazı çiftçilerin düştüğü hataya düşerek anızlarımızı yakmıyoruz, mısır ekimimizi tarlada sap olduğu halde, ekiyor ve çok iyi rekoltede elde ediyoruz” dedi.

Anız sayesinde mısır daha erken gelişip, az su istiyor

Genç çiftçi Çetiner, ”Bu uygulamayla mısırlarımız çok daha erken topraktan çıkıyor, saplar suyu tuttuğu için tarla daha fazla nemli kalıyor. Örneğin anızı yakan kişinin ortalama 12 günde tarlası susuyorsa, bizim gibi anız yakılamayan taralar 1516 günde susuyor. 2. suda anız yakılan toprakta, bir haftada sulanması gerekirken, yakılmayan arazi 10 günde sulanır. Tarla içinde kalan saplar zarar vermiyor, tam tersine faydalıdır, zaten ekin ekildikten bir ay sonra saplar hiç kalmıyor ve hepsi mineral ve toprak oluyor. Bu sayede toprak, çatlak atmıyor, erken susamıyor” şeklinde konuştu.

Kafur Çetiner, anız konusunda çiftçileri uyaran Çetiner, ''Anız yakan geleceğini yakar, hem doğaya, hem hayvanlara, hem insanlara, hem çevreye, her şeye zarar verir” ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin de yaptığı açıklamada, ''Bizim bölgemizde yıllardır kangrenleşmiş bir gelenek vardır. Bu tahıl sonrası ikinci ürünü ekmek için çiftçilerimiz anızlarını yakmaktadır. Bizde bu konuda çiftçilerimize sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Bilinçli olan çiftçilerimiz yaptığımız bu uyarıları dikkate alıyor. Şimdi anızlarımızı yaktığımız zaman topraklarımız ciddi şekilde hasarlara neden oluyor, aynı zamanda toprak içerisinde bulunan faydalı böcekler var, canlılar var, tüm bunların telef olmasına sebep oluyor. Bizde anızları yakmadan da üretimin yapılabileceğini gösteren örnek çiftçimiz Kafur Çetiner kardeşimizin tarlasına geldik. Kafur kardeşimiz kendi tarlasında tohumlarını direk anıza ekerek, toprağın daha verimli olmasına sağlıyor, hem daha iyi ürün alıyor hem de toprak bu sayede nemini daha iyi tutuyor. Dileğimiz, halen anızları yakan çiftçilerimiz bu örnek davranışı görerek, anız yakmaktan vazgeçip, ekinlerini anız yakmadan yapmalarıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.