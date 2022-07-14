Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın

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Şanlıurfa’da Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara şok baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemesine el koyan ekipler, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemelerine el koyan ekipler, kaldırım işgali yapan esnafın malzemesini de kaldırdı. Toplanan malzemeler araçlara yüklenip götürülürken izin almalarına rağmen kurallara aykırı satış yapanlara ise cezai işlem uyguladı.

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