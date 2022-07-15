Şanlıurfa’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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İstanbul’da 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit düşen üniversite öğrencisi Mustafa Direkli, Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şanlıurfa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişimine karşı koymak için önünde durduğu tanktan ateş açılması sonucu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şehit düşen Şanlıurfalı üniversite ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli için Bediüzaman Aile Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Aybuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan, şehit Mustafa Direkli'nin kardeşi Esma Direkli, Muhammed Direkli, ilçe belediye başkanları, başkan vekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar ve kamu kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi ve şehitler için dualar edildi. Program Vali Ayhan ve protokol üyelerinin şehitlerin kabirlerine karanfil bırakmasıyla son buldu.

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