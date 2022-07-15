Siverek’te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçta saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde ilçenin Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cihan Büyükbudak (25) idaresindeki 63 PV 009 plakalı otomobil seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir otomobilde bulunan kişi veya kişiler, arkadan yanaştıkları otomobilde bulunan Cihan Büyükbudak’a defalarca ateş etti. Saldırganlar daha sonra otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan genç, vatandaşlar tarafından otomobil ile Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı. Olay sonrası, bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası, saldırının gerçekleşme anı güvenlik kameralarına saniye aniye yansıdı.



Polis saldırıyı gerçekleştirip, otomobil ile olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı.

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