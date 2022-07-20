Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki Nasir öldü

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu Nasir Hitto (17), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-07-20 12:16:00
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