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Sıcak havada buz satışları patladı Şanlıurfa'da günlük 25 ton buz satışı yapılıyor

İHA

Sıcak havada buz satışları patladı Şanlıurfa'da günlük 25 ton buz satışı yapılıyor

Şanlıurfa’da sıcaklığın 42 derecenin üzerine seyretmesiyle buz satışları patladı. Kentte buz üretimi yapılan dört fabrikada günlük 25 ton buz satılıyor.
Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz sezonu devam ediyor. Buz üreticileri, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. 8 ila 15 kilogramlık buz kalıpları, 15 ila 20 TL arasında satışa sunuluyor. Şanlıurfa genelinde bulunan 4 buz üretim fabrikasında, günlük 25 tonun üzerinde buz satışının yapıldığı bildirildi.

Poşetli ve kalıp şeklinde satılıyor
Kentte 8 yıl önce kurduğu buz fabrikasını işleten Abdulkadir Demir, “Bu işletmede buz üretimi yapıyoruz. Üretilen buzları da palızacılara, fırıncılara, ciğercilere, lokantacılara dağıtıyoruz. Bir buzu yaklaşık 12 saatte üretiyoruz. Bizde poşetli ve kalıp şeklinde satılmak üzere 2 çeşit buzumuz vardır. Kalıp şeklinde olan buzları palızacılar kullanır. Poşetli buzları da fırıncılara, şerbetçilere, ciğercilere lokantalara, kıraathanelere satıyoruz. Günlük 5 ton buz üretiyoruz. Üretilen buz fiyatları, poşetliler 15 lira, kalıp 20 lira, yarım buzları da 8 liradan satıyoruz. Buz işletmemizde 9 kişi ekmek parası kazanıyor. Tabi bizim satışı yaptığımız işletmeler de buz sayesinde para kazanarak aile geçimlerini sağlıyorlar. Bu şekilde benim gibi birkaç arkadaşım da olmasa diğer işletmeler de evlerine ekmek götüremezler. Günlük Şanlıurfa genelinde yaklaşık 25 ton buz satışı yapılıyor” dedi.
Buz fabrikasına gelerek işletmeleri için buz alan Abdul Rezzak Yılmaz da, “Şanlıurfa’da havalar çok sıcak olduğu için bu gibi işletmelerden gelip buz alıyoruz. Allah razı olsun onlar da canla başla bizleri serinletmek için çalışıyorlar. Fiyatları fena değil, ben 5 kalıp 20 liradan aldım. Fiyatları fena değil iyidir” diye konuştu.
Yaz aylarında buzlu cici bici satarak 35 yıldır aile geçimine katkı sunan Yılmaz Atmaca ise “Bazen günlük buz alıyorum. Yaklaşık 8 ya da 10 tane alıyorum. Bazen yarım saatte bir, bazen de 1 saatte bir buz alıyorum. Havanın sıcak olmasından dolayı serin içecekler satıyorum. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapıyorum. Yaz aylarında aile geçimimi bu işle sağlıyorum” şeklinde konuştu.
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sıcaktan korunmak için her yolu deniyor. Çocukların parklarda çim sulama fıskiyeleri altında ve süs havuzlarında serinlediği görülürken, yaşlıların ise zamanı ağaç gölgelerinde geçirdiği gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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