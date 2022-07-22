Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da yapımı devam eden bir inşaatta önce kolonlar, ardından tavanın da çökmesiyle 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Tek katlı ev inşaatının kolonların patlaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaatta çalışan 3 işçi beton tavanın altında kaldı. Çökmeyi fark eden çevredekilerin, durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ramazan Demir, İsmail Tosun ve Malik Hamidan ekipler tarafından betonların altından çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2022-07-22 22:59:41



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