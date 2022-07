At arabasının yerini triportör motosikletler alacak

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde şehirde at arabası ile yük taşıyarak geçimlerini sağlayan 50 vatandaşa, yüzde 50 hibe ile triportör motosiklet verildi. Bu çalışmayla birlikte ilçedeki at arabalarının yerini artık triportör motosikletler alacak.

Birecik'te Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın projesini hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüzde 50 hibe desteği ile at arabası ile geçimini sağlayan vatandaşlara 50 triportör motosiklet dağıttı. Anahtar teslim törenine katılan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Yıllardır idarecilik yaptığını, İstanbul Adalar’da bu tür problem olduğunu biliyordum. Demek ki burada da bir problem varmış. Bu projenin hem insani bir tarafı hem de çevreci bir tarafı var. İnsanın olduğu, yaşamın olduğu her yerde belediye vardır. Bu da en güzel örneklerinden birisi. Projeden faydalananları tebrik ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, AK Parti'li belediyelerin çok güzel çalışmalara imza atmaya devam ettiğini söyledi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise, "Bu at arabaları çevreye ve sağlığa zarar veriyordu. Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın katkılarıyla, onların verdiği hibe ile bugün değeri 60 bin lira olan motosikletlerin hepsini at arabacı kardeşlerimize verdik” şeklinde konuştu.

Anahtar teslim törenine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Emniyet Müdür Vekili Murat Mert ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.