Şanlıurfa'da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi´ndeki fabrikaya işçi taşıyan 63 S 0523 plakalı minibüs ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-07-26 11:45:45
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