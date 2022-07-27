Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki Suriye uyruklu Yusuf El Hasan'ın (40) yaşamını yitirdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Karaköprü ilçesi yönüne giden Abdurrezzak S. yönetimindeki 63 BB 446 plakalı hafriyat yüklü kamyon, önünde giden Halil Mermertaş'ın kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosiklet, kamyonun altında kaldı. Kazada motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş ile yanındaki Suriye uyruklu Yusuf El Hasan hayatını kaybetti.

Kaza, trafikteki bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası çevredekilerin yardıma koşup trafiği durdurmaya çalıştığı yer aldı.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Abdurrezzak S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-07-27 10:14:32



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