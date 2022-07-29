Açık hava sineması miniklerle buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açık hava sinema etkinlikleri çerçevesinde Karaköprü ilçesindeki İbni Sina Parkında çocuklara animasyon çizgi film türündeki İksir Filmi izletildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından kentte belirlenen ilçelerde açık hava sinema etkinlikleri düzenlenerek ailelerin çocuklarıyla beraber keyifli bir akşam geçirmesini sağlıyor. Sıcak Şanlıurfa akşamlarında belirlenen parklarda gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliklerinin dün akşamki adresi Karaköprü ilçesinde bulunan İbni Sina Parkı oldu. Etkinlik alanına aileleriyle gelen çocuklar bir yandan açık havada film izleme imkanı bulurken diğer yandan belediyenin çeşitli ikramlarıyla anın tadını çıkarıyor. Pandemi döneminde eve kapanan ve yeteri kadar sosyalleşme şansı yakalayamayan minikler parkta akranlarıyla bir araya gelerek beyaz perdeye yansıtılan İksir filmini izledi.

Sevinçleri gözlerinden okunan minikler, Şanlıurfa büyükşehir Belediyesinin sunduğu sinema etkinliği dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliklerin devam etmesini istedi.

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