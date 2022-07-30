İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı: 15 yaralı

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Şanlıurfa'da işçi servisinin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 13’üncü kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında yaşandı. Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileri şehir merkezine götüren İbrahim G.’nin kullandığı 63 S 0432 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücüye birlikte 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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