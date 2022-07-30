El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Şanlıurfalı kadınlar, el emeği göz nuruyla ürettikleri ürünleri Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde “Mezopotamya’da Kadın” sergisinde beğeniye sundu.

Bez bebekten halı, kilim dokumaya, resimden gümüş telkari yapımına varan yüzlerce çeşit ürünü Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından birinde Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür merkezinde sergide bir araya getiren Şanlıurfalı kadınlar, ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışına satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, STK temsilcileri, kadın destek merkezindeki kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla “Mezopotamya’da Kadın” sergisi açıldı.

“21 yeni kadın destek merkezi açtık”

Güzel bir şehir inşa etmenin yolunun kadınların maharetli ellerinden geçtiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 21 yeni kadın destek merkezi açarak merkezlerin sayısını artırdıklarının altını çizdi. Beyazgül, “ Şanlıurfa’da ilk olarak Ümmü Gülsüm Kadın Kütüphanesi’ni kurduk. Daha önceleri Çin’den alınan bebekler yerine şimdi kadın destek merkezlerinde üretilen bebekleri satın alarak çocukları bu bebeklerle sevindiriyoruz. Bu bebekleri bizim almamızın yeterli olmayacağını düşünerek kooperatif kurarak, e ticaret ile satış sistemini kurarak kadın destek merkezlerinde üretilen ürünleri dışarıya satarak onların aile ekonomilerine katkı sağlamalarının önünü açmış olacağız. Allah’a çok şükür yüzlerce proje yapıyoruz. Olmaz denilenleri birer birer tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Belediye Parkı, Kızılkoyun Bahçesi bir masal görünümüne sahip oldu. Kızılay Meydanını da vatandaşlarımızın emrine amade edeceğim. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirler Şanlıurfa çok güzelleşmiş diyorlar. Evet, Şanlıurfa güzelleşti bizim güzel insanlarımızla ve onların dualarıyla güzelleşti. Biz büyük bir ekibiz Şanlıurfa birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayla güzelleşti” ifadelerine yer verdi.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi avlusunda sergilenen ürünleri çok beğendiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül el emeği göz nuru ürünleri bin bir emekle üreten kadınları tebrik etti.

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