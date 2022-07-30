Hilvan'a katı atık aktarım istasyonu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde 13 milyon liralık yatırımla ilçenin 30 yıllık sorununa çözüm olacak Katı atık aktarım istasyonunun inşaat çalışmalarına başladı.

Her ilçeye adil bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün vizyonel projeleri arasında yer alan çevre dostu projeler hayata geçiriliyor. Sıfır atık ve çevre dostu belediye hizmeti ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan İlçesine 13 milyon liralık dev tesis kazandırılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen çalışma çerçevesinde Hilvan ilçesinin 30 yıllık sorununa neşter vurulmuş olacak. Hilvan İlçe Belediyesi, STK Temsilcileri ve vatandaşların görüşleri alınarak istasyonun yapılacağı alana karar verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların görüşlerini ön planda tutarak Hilvan ilçesinde katı atık aktarım istasyonunun inşaat çalışmalarına başladı. Hilvan ilçesinin 30 yıllık katı atık problemini çözecek katı atık transfer istasyonu 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete konulacak. Katı atık aktarım tesisi sayesinde vahşi depolama sonlanacak ve toplanan atıklardan geri dönüşüm sıfır atık sistemine ham madde ve elektrik enerjisi üretimine destek olacak. Hilvan Belediyesi tarafından toplanan atıklar transfer istasyonuna getirilecek bunkerler vasıtasıyla 85 metreküp hacimli semitreyler araçlara nakledilecek ve entegre tesisine taşınacak. Toplanan atıklar hava, toprak ve su ile teması olmadan aktarım istasyonuna transfer edilecek.

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