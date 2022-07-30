Eyyübiye parklarında peyzaj düzenlemesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçeye kazandırdığı otuzdan fazla park ile daha önce var olan parklarda yapılan yapısal peyzaj düzenlemelerinin ardından yoğun bir şekilde bitkisel peyzaj çalışmaları başladı.

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin tamamının katıldığı çimlendirme ve mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları çerçevesinde parklara on farklı çeşitte 250 bin kök mevsimlik ve çok yıllık bitki dikimi yapılıyor.

Damlama ve yağmurlama sistemiyle sulaması yapılan çiçekler, Eyyübiyeliler tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçedeki tüm parklarda ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırarak yemyeşil Eyyübiye’yi yaşatacaklarını söyledi.

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