Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mustafa Delen (19), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Mustafa Delen, serinlemek için Fırat Nehri´ne girdi. Delen'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, Fırat Nehri´nde kaybolan gencin bulunması için dalgıç polis ekiplerine haber verdi. Gelen dalgıç ekipleri, Fırat Nehri´nde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Mustafa Delen´in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Delen´in cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-07-30 21:08:51
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