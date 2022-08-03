Önce ticari aracın, sonra kamyonun çarptığı kişi öldü Minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde minibüsten inerek lavaboya gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, önce hafif ticari aracın, daha sonra ise kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Gaziantep’ten Suruç ilçesine bağlı Binatlı kırsal Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Mahmut Utku, bindiği minibüsü durdurup lavaboya gitmek istediğini söyledi. Minibüsten inen şahıs, yolun karşısına geçmeye çalışırken 07 VHU 87 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın çarpması sonucu savruldu. Karşı şeride fırlayan şahsa, diğer yönden gelen 63 AEG 719 plakalı Mercedes marka kamyon çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan şahsın yakınları kazanın yaşandığı bölgeye giderek cesedin başında gözyaşları döktü. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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