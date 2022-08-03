Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü Jandarma aracından indirilen zanlı silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hastaneye getirilen zanlı, jandarma aracından indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, bu gün öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Devlet Hastanesi girişinde yaşandı. Dün ilçeye bağlı Narlıova kırsal Mahallesinde komşu iki aile arasında arazi sulama sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan jandarma ekipleri, Mehmet Erberk (51) isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlı, jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.



Olayın geçmişi

Kavga dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Narlıova kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet K. (15), Ahmet E.(27), Muhammed El M.(37) ile Halil Kılıç (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Halil Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgeye önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.

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