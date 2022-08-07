Fırat Nehri'ne giren Musa, boğuldu



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)-ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Musa Kayatürk (26), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şimaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Kayatürk, iddiaya göre serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan Kayatürk'ü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen su altı polisleri, nehirde arama yaptı. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Kayatürk'ün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kayatürk'ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-08-07 11:31:58



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