Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu



Ali LEYLAKHadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllette yüzen Abdülbaki (16) ve Salih Atsak (16) isimli kuzenler boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale´ye bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları Abdülbaki ve Salih Atsak, sıcak havadan bunalınca serinlemek için tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölete girdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen 2 kuzen bir süre sonra suda gözden kayboldu. Gölette giren çocukların kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı dalgıç polisleri sevk edildi. Dalgıçların gölette yaptıkları arama sonunda kuzenlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kuzenlerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Hadi KURT

2022-08-17 22:17:23



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