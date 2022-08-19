Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki grup arasında ihale nedeniyle çıkan silahlı kavgada Burhan Güneş (63) hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Olay, dün akşam Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında okul taşıma ihalesi öncesi tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Burhan Güneş, kurtarılamadı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya karışanların belirlenerek yakalanması için polis, çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-08-19 12:16:06



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