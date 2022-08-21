Baraj gölüne atlayan baba, kurtarmak istediği kızıyla boğuldu; oğlu tedavi altında



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Serdal Karaman (40), serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocukları Mehmet Karaman (13) ile Esra Karaman´ın (15) boğulduğunu düşünerek suya atladı. Babakız hayatını kaybederken, Mehmet ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havada bulanan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdal Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa´daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-08-21 18:00:04



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