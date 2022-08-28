Şanlıurfa'da kuzenlerin 'arazi' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığından husumetli amca çocuklarının silahlı kavgasında Hasan Hurma (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Bozova´ya bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan amca çocuklarının tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hasan Hurma, Adnan Hurma (35), Muzaffer Hurma (55), Safiye Hurma (55) ve Mustafa Hurma, ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Hurma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-08-28 12:48:38



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