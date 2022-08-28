Suriyeli Ali, Fırat Nehri'nde boğuldu

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali Muhammed (13) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Suriyeli Ali Muhammed, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ali Muhammed'in akıntıya kapıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkardıkları Ali Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-08-28 17:50:37



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