Şanlıurfaspor - Çorum FK: 0-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar
ŞANLIURFASPOR: Aydın İbrahim, Abdulsamet, Semih, Barış, Cumali, Erkam (Dk. 62 Dilaver), Behlül (Dk. 46 Bünyamin), Mustafa (Dk. 69 Şahin), Mert, Kemal (Dk. 83 Mustafa)
ÇORUM FK: Bayram- Atakan Cangöz (Dk. 27 Ali), Mehmet Akyüz, Suat (Dk. 64 Sinan), Mehmet Tascı, Murat (Dk. 82 Yusuf), Serkan, Burak, Erkan, Berkay (Dk.82 Emre), Atakan Akkaynak (Dk. 64 Salih)
SARI KARTLAR: Mustafa, Abdulsamet (Şanlıurfaspor) Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Erkan, ( Çorum FK)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un ilk haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-08-28 22:20:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.