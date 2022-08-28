Şanlıurfaspor - Çorum FK: 0-0

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar

ŞANLIURFASPOR: Aydın İbrahim, Abdulsamet, Semih, Barış, Cumali, Erkam (Dk. 62 Dilaver), Behlül (Dk. 46 Bünyamin), Mustafa (Dk. 69 Şahin), Mert, Kemal (Dk. 83 Mustafa)

ÇORUM FK: Bayram- Atakan Cangöz (Dk. 27 Ali), Mehmet Akyüz, Suat (Dk. 64 Sinan), Mehmet Tascı, Murat (Dk. 82 Yusuf), Serkan, Burak, Erkan, Berkay (Dk.82 Emre), Atakan Akkaynak (Dk. 64 Salih)

SARI KARTLAR: Mustafa, Abdulsamet (Şanlıurfaspor) Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Erkan, ( Çorum FK)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un ilk haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-08-28 22:20:21



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