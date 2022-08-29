2 Suriyeli, sınırda vurulmuş halde bulundu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide tabancayla vurulmuş 2 kişi bulundu. Suriyeli oldukları belirtilen 2 kişiden 1´inin öldüğü tespit edildi, diğeri hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sardıç Tepe Hudut Karakolu yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sınır hattında duyulan silah sesleri sonrası, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe rastlayan ekipler, birinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirledi. Bu kişilerin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Suriyeli olduklarını belirten yaralı, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-08-29 13:03:39



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