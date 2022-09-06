Anne-babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı (2)

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KAZA, ARAÇ KAMERASINDA

Şanlıurfa'da, Ahmet Erten ile Şükran Erten çiftinin hayatını kaybettiği kazanın, halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; durakta durduğu sırada otobüse, arkadan gelen otomobilin çarpması ve yolcuların araçtakilere yardım için koşması yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-09-06 11:58:25



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