Akçakale´den Suriye´ye 80 kişi gönüllü dönüş yaptı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde 80 kişi 'Gönüllü Geri Dönüş' projesi kapsamında Suriye´nin Tel Abyad kentine geçiş yaptı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye´ye sığınan ve çoğunluğu Akçakale´de yaşayan 80 Suriyeli 'Gönüllü Geri Dönüş' projesi kapsamında Akçakale Gümrük Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Suriye´ye gitti. Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güvenliği sağlanan Suriye´nin Tel Abyad kentinde hizmet veren eğitim, sağlık, güvenlik kuruluşları, yerel meclislerin yönetiminde Türkiye'nin de desteğiyle kapasite ve sayılarını artırılmasının ardından kentte yaşayan 80 kişi, ülkelerine dönmek için İl Göç İdaresine başvurdu. Talebin kabul edilmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiş yaptı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-09-19 13:47:21



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