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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada

DHA

Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da bir alışveriş merkezinin restoran kısmında iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karakoyunlu Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin teras katındaki restoran bölümünde dün iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, bu kişilerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga sırasında restoranda yemek yiyen bazı kişiler, masalarından kalkıp dışarı çıktı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-09-19 14:25:14

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