Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü

Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koyun otlatırken üzerine çıktığı kayanın yerinden oynamasıyla düşerek altında kalan Mehmet Sinan Yaygın (12), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Siverek ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Bozkoyu Mahallesi'nde meydana geldi. Merada koyun otlatan Mehmet Sinan Yaygın, kayaların üzerine çıktı. Yaygın, kaya yerinden oynayınca dengesini kaybederek, düştü. Yerden kalkamayan Yaygın'ın üzerine ise kaya devrildi. Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Yaygın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2022-09-23 09:10:43
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