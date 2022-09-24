Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Koç (32), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hüseyin Koç, ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Koç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-09-24 21:39:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.