Göbeklitepe'ye 9 ayda 600 bin ziyaretçi



ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde 12 bin yıllık geçmişe sahip, 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi, 9 ayda 600 bin kişi ziyaret etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Hedefimiz yıl sonuna kadar şehrimize gelen turist sayısının 1 milyon olması" dedi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi sınırlarındaki Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında Neolitik döneme ait birçok eser bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile 'dünyanın en eski tapınağı' olarak kabul edilen Göbeklitepe, 1 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. İngiltere'deki Stonehenge'den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski olduğu kabul edilen Göbeklitepe'nin üzeri eserlerin zarar görmemesi için çatı ile kapatıldı. Ayrıca Göbeklitepe'nin daha iyi tanıtılması için canlandırma merkezi yapıldı.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Göbeklitepe ile birlikte bütün tarih kitaplarının değiştiğini söyledi. Göbeklitepe'nin ardından ortaya çıkarılan Karahantepe ile Şanlıurfa'nın dünyanın en eski kentlerinden olduğunun ortaya konulduğunu belirten Canpolat, "Göbeklitepe'nin yanı sıra Karahantepe'nin de ören yeri olarak ilan edilmesi sonucu Şanlıurfa'da 9 ayda yaklaşık 600 bin turisti misafir etmiş bulunmaktayız. Hedefimiz yıl sonuna kadar şehrimize gelen turist sayısının 1 milyon olması. Bu doğrultuda hem belediye hem de diğer kurumlarımızla gerekli çalışmaları yaparak turizmle ilgili olarak Şanlıurfa'yı hak etmiş olduğu yere getireceğiz" dedi.

Kentte konaklayan turist sayısını da artırmak istediklerini anlatan Canpolat, "İnşallah yıl sonuna kadar şehrimizde konaklayan turist sayısının 1 milyonun üzerinde olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda oluşan ihtiyacın karşılanması adına Haliliye Belediyesi olarak turizme katkı sağlamak amacıyla kendimize ait bir binamızı 180 yataklı otele dönüştürdük. Kısa süre içerisinde bu otelimiz de faaliyete girmiş olacak" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın sıcak iklime sahip olduğunu da hatırlatan Canpolat, "Kış turizmi anlamında sıcak iklime sahip Şanlıurfa'da turistleri misafir etmek isteriz. Bu konuda da acentelerimiz ile birlikte çalışma başlattığımızın bilinmesini istiyorum. Kış mevsimi Şanlıurfa'da sıcak ve ılıman iklimde geçiyor. Bu nedenle herkesi özellikle de enerji krizinin yaşandığı Avrupa'daki yaşayan yabancı turistleri buraya bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2022-10-01 11:05:32



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