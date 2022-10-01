Şanlıurfaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 3-0

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Vedat Demir, Anıl Küçükkaraca

ŞANLIURFASPOR: Aydın İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 84 Mehmet Alp), Bünyamin (Dk. 89 Semih), Şahin (Dk. 63 Mustaa Ethem), Seyit, Mert (Dk. 48 Behlül), Mustafa Durak (Dk. 63 Enes Olgun), Barış Gök

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Kemal Ali Kemal, Hüseyin (Dk. 67 Cumhur), Ramazan, Ali Ateş, Furkan (Dk. 78 Tuncay), Talha (Dk. 67 Kubilay), Emin Kaan, Ramazan Efecan, Yüksel (Dk.50 Batın), Mahmut

GOLLER: Dk. 64 Kemal Dk. 69 İbrahim, Dk. 89 Behlül (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Durak (Şanlıurfaspor), Ali Ateş (Bayburt Özel İdare Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 7´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor´u 3-0 yendi.

64´inci dakikada Cumali´nin pasında kale önünde topu alan Kemal, topu sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 1-0.

69'uncu dakikada Behlül´ün pasında kale önünde topla buluşan İbrahim meşin yuvarlağı güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-0.

89´uncu dakikada Seyit´in pasında kale önünde topu alan Behlül, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 3-0.

Karşılaşm 3-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-01 21:08:59



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