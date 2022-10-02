Karbel Karaköprü Belediye Spor - Eskişehirspor: 3-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Ömer Karakaya, Coşkun Yalçın
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat Burak (Dk. 78 Kemal Sabri), Muhammed Raşit (Dk. 70 Fevzi), Muhammed Öztürk (Dk. 78 Selim), Emirhan, Fatih (Dk. 46 Muhammed Burak), Halil (Dk. 70 İbrahim Halil), Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım, Fatih
ESKİŞEHİRSPOR: Efehan Hasan Ulaş, Arda, Onur, Tolga Yakut (Dk. 63 Bedirhan), Eray Ertorun, Berkay, Yunus Emre (Dk. 56 Göktuğ), Bartu, Cihangir, Hasan Alp
SARI KARTLAR: Fatih, Muhammed Raşit, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor), Berkay, Hasan Alp, Cihangir (Eskişehirspor)
GOLLER: Dk. 5 Muhammed Öztürk, Dk. 48 Muhammed Öztürk, Dk. 72 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
TFF 3'üncü Lig 6´inci haftasında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında konuk ettiği Eskişehir spor´u 3-0 yendi.
5'inci dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammed Öztürk, topu sert bir vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
48´inci dakikada Halil pasında kale önünde topu alan Muhammed Öztürk, topu güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-0.
72´nci dakikada Fevzi´nin pasında kale önünde topu alan İbrahim Halil topu düzgün bir vuruşla topa ağlara gönderdi: 3-0.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-10-02 16:31:22
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