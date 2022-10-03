Bakan Kirişci: 5,5 milyon ton hububat, tahıl koridorundan geçti (2)



`ÜRETİCİLERİMİZE MÜTEŞEKKİRİZ´

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kirişci, 1 Ekim 2022'den itibaren E-Devlet üzerinden yapılmaya başlanan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) girişlerin 3 günde 59 bin 791'e ulaştığını belirterek, "Bu gerçekten müthiş bir ilgi. Bu ülkenin aziz üreticileri gerçekten gözünü kırpmadan, pandemiye de aldırmadan üretmeye devam ediyor. Biz bu aziz üreticilerimize müteşekkiriz. Bu üreticiler üretti ki biz de herhangi bir ürünün eksikliğini, kıtlığını yaşamadık. Bizim ülkemizde çok şükür ayçiçek yağı da dahil olmak üzere hiçbir ürünün yokluğu çekilmedi. Bakan olduğum, yeni göreve başladığım dönemde bir kısım fırsatçılar buna yeltenmeye çalıştılar ama gerekli cevabı da aldılar. Türkiye bu manada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten başarılı bir sınav verdi. Pandemi sanki yetmezmiş gibi bir de işin içerisine Rusya-Ukrayna krizi girdi. 'Biz savaştan yana değil barıştan yanayız' deyip, bu dik duruşu sergileyen Cumhurbaşkanımız ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktı. Dolayısıyla 22 Temmuz'da müzakere süreçleri yürütüldü. Geldiğimiz noktada dünya nefes aldı. Bu nefes sayesinde 5,5 milyon tonu aştı, eylül ayı sonu itibarıyla tahıl koridorundan sevk edilen hububatın, tahılın miktarı. Bu artık pazarlara ulaşmaya başladı" dedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 6 AY ÖNCESİNE ALINDI

Bakan Kirişci, çiftçilerin mazot ve gübre desteğini artık 6 ay öncesinden alma imkanı bulduğunu aktararak, "Ziraat Bankası'nın üreticilerimize kullandırdığı 100 bin TL limitli faizsiz kredinin limitini 200 bin TL'ye, 200 bin TL'lik kredinin de yine 100 bin TL'lik kısmını üreticilerimizin kartına sadece mazot ve gübre alımında kullanacağı şekilde yüklemiş olacağız. Bu da bir dönüşüm değil midir?" diye konuştu. (DHA)Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-10-03 22:40:10



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