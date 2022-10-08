Şanlıurfa´da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, jandarma ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik 7 noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde 41 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, uyuşturucu ile yakalanırken, 36'sının da çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelinde 7 noktada 'şok yol arama' uygulaması başlattı. Kontrol noktasında ekiplerce durdurularak, dedektör köpekle gerçekleştirilen 962 araç aramalarında; 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramalar sırasında 1 şüphelinin, uyuşturucuyu spor ayakkabısının iç kısmına gizlediği belirlendi. 36'sı çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inde ise uyuşturucu madde bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-10-08 11:54:46
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