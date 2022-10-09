Şanlıurfa´da, Öcalan lehine slogan atan 5 kişiye gözaltı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası slogan atıp yürüyüşe geçen gruba, polis müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup açıklama yaptıktan sonra parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale edince gerginlik çıktı.

Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Öte yandan polis ekipleri HDP il binası önünde önlemlerini artırdı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-09 16:39:13



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