Şanlıurfaspor - Anagold 24 Erzincan spor: 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Ozan Burak Akduman, Oğuzhan Yazır
ŞANLIURFASPOR: Ramazan İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 82 Mustafa Ethem), Behlül (Dk. 68 Şahin), Enes Olgun (Dk. 61 Mehmet Alp), Semih, Mert Çapar (Dk. 85 Bünyamin) Mustafa Durak (Dk. 68 Bertu), Barış
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Umut Ali Yavuz, Muhammed Samed (Dk. 62 Birhan), Mete, Maksut (Dk. 72 İbrahim), Sefa (Dk. 85 Yekta), Ömer, Canberk, Yücel, Enes Yılmaz (Dk. 62 İlker), Mustafa Batuhan (Dk. 74 Sinan),
GOLLER: Dk. 39 Mert, Dk. 66 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor) Dk. 89 Sinan, (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Barış, (Şanlıurfaspor) Enes Ali Yavuz Canberk, (Anagold 24 Erzincanspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 50 Canberk (Anagold 24 Erzincanspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 9'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor´u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Mert ve 66'ncı dakikada Kemal Rüzgar kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 89'uncu dakikada Sinan'dan geldi.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-10-09 21:10:04
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