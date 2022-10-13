Husumetlisini otomobilde bıçakladı, sürüklediği tarlada darbetti; o anlar kamerada



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde Mehmet Yılmaz, aralarında alacak meselesi yüzünde husumet bulunan ve otomobiline aldığı Dündar Karayılan'ı tartışma çıkınca bıçakla yaraladı. Yılmaz, daha sonra otomobilinden indirdiği Karayılan'ı yol kenarındaki tarlada darbetti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Birecik-Nizip kara yolu yakınlarında bulunan Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz, aralarında uzun süredir alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Dündar Karayılan ile konuşmak için bir araya geldi. Otomobilde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Yılmaz, otomobilindeki bıçakla Dündar Karayılan'ı yaraladı ve daha sonra aracından indirip sürükleyerek yol kenarındaki tarlaya bıraktı. Yaralıya yerdeyken de vuran Mehmet Yılmaz, olayı görenlerin tepkisine aldırış etmedi, otomobiline binerek uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar Karayılan, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şüpheli Mehmet Yılmaz ise polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-13 16:55:00



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