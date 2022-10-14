Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kavşakta 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra SiverekŞanlıurfa yolunun 6´ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 DR 011, 34 CZP 766 ve 34 UV 6558 plakalı otomobiller, sanayi sitesi kavşağında çarpıştı. Zincirleme kazada hasar gören araçlarda bulunan İhsan Turgut (41), Veysi Turgut (66), Bekir Hakan Çavuşoğlu (28) Mücahit Coşkuner (46) ve İbrahim Turgut (40) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-10-14 17:03:01



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